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Cessez-le-feu en Iran: soulagement des Bourses européennes, en forte hausse
information fournie par AFP 08/04/2026 à 09:18

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes, en forte hausse, ont salué l'annonce du cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran en l'échange de la réouverture du détroit d'Ormuz, qui a provoqué la baisse des cours du pétrole.

Après quelques minutes de transactions, la Bourse de Francfort progressait de près de 5% (+4,92%), avec de grosses capitalisations en forte hausse comme Siemens Energy (+10%) et Airbus (+6,88%).

La Bourse de Paris, après un début plus timide, grimpait nettement (+3,68%), tout comme Milan (+3,93%). Plus dépendante de grosses valeurs pétrolières annoncées à la baisse, Londres affichait +2,51%.

Euronext CAC40

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AIRBUS
174,3200 EUR Euronext Paris +7,19%
SIEMENS ENERGY
163,540 EUR XETRA +10,69%
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