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Cessez-le-feu en Iran: les Bourses européennes attendues en forte hausse à l'ouverture
information fournie par AFP 08/04/2026 à 08:36

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La salle de contrôle d'Euronext, qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes vont ouvrir en forte hausse après l'annonce d'un cessez-le-feu entre les Etats-Unis et l'Iran en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, d'après les contrats à terme qui servent d'indicateurs de tendances.

Les valeurs de la Bourse de Francfort devraient progresser de 5,30% par rapport à la clôture de la veille, d'après ces contrats qui s'échangent même avant l'ouverture des Bourses à 09H00 (7H00 GMT).

Paris (+4,35%) et Milan (+4,64%) devraient également commencer sur les chapeaux de roue. Plus dépendante des valeurs pétrolières annoncées en baisse, Londres prendrait +2,91%, d'après un pointage à 06H31 GMT, 35 minutes avant la séance.

Dans le même temps le pétrole reculait fortement en dessous du seuil symbolique des 100 dollars: 95,59 dollars le baril pour le WTI américain (15,37%) et 93,69 dollars le baril pour le Brent de la mer du nord (-14,26%).

Les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, une trêve qu'Israël dit soutenir, tout en estimant qu'elle ne s'applique pas au Liban.

La réouverture du détroit d'Ormuz, sous contrôle iranien, était crucial pour les marchés et la chaîne d'approvisionnement énergétique: par ce goulet d'étranglement qui contrôle l'entrée et la sortie du Golfe, transite 20% de la production globale de pétrole et de gaz.

"C'est précisément ce point qui a rassuré les marchés : avec près de 20 millions de barils par jour concernés, toute perspective de normalisation, même temporaire, a déclenché un ajustement violent des prix", souligne John Plassard, analyste de Cité Gestion Private Bank.

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