France-Le déficit commercial s'établit à €5,778 mds fin février

Les législateurs de l'UE votent sur le renvoi de l'accord commercial UE-Mercosur devant la CJUE, à Strasbourg
Le déficit commercial de la France s'est établi à 5,778 milliards d'euros à fin février, montrent les données publiées mercredi par le bureau des Douanes françaises.
À la fin du mois de janvier, le déficit s'élevait à 2,015 milliards d'euros (révisé de 1,843 milliards d'euros).
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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