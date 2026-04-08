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France-Le déficit commercial s'établit à €5,778 mds fin février
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 10:11

Les législateurs de l'UE votent sur le renvoi de l'accord commercial UE-Mercosur devant la CJUE, à Strasbourg

Les législateurs de l'UE votent sur le renvoi de l'accord commercial UE-Mercosur devant la CJUE, à Strasbourg

Le ​déficit commercial de la France ​s'est établi ​à ⁠5,778 milliards d'euros ‌à fin février, montrent ​les ‌données ⁠publiées mercredi par le ⁠bureau ‌des Douanes françaises.

À ⁠la ‌fin ⁠du mois de ⁠janvier, ‌le déficit ​s'élevait ‌à 2,015 milliards d'euros (révisé ​de ⁠1,843 milliards d'euros).

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

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