Ces valeurs technologiques à ne jamais craindre en période de turbulence (correction)
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 15:10

La dépêche précédente sur "les valeurs technologiques à ne jamais craindre en période de turbulence" contenait une erreur quant à la maison mère de Android. Une version corrigée suit. Entre les interrogations persistantes autour de l'intelligence artificielle et l'embrasement du conflit au Moyen-Orient, le secteur technologique apparaît plus délicat à appréhender. Dans ces phases d'incertitude, il est souvent judicieux de se recentrer sur des valeurs établies, des entreprises dont la solidité et la résilience ne sont plus à démontrer.

Apple, la force de la marque

La réputation de la marque à la Pomme n'est plus à faire. Dans un contexte où l'intelligence artificielle est parfois remise en question par le marché, Apple continue de faire preuve de résistance. Sans être perçu comme un pionnier de l'IA, le fabricant de l'iPhone parvient à maintenir des volumes de ventes solides, rassurant ainsi les investisseurs sur la puissance de son écosystème. Positionnée à la frontière entre technologie et luxe, la marque conserve un pouvoir d'attraction unique et une capacité à fidéliser sa clientèle qui lui permet d'absorber plus sereinement les soubresauts sectoriels.

Alphabet, un empire au-delà de l'IA

Maison mère de Google, Alphabet figure naturellement parmi les acteurs les plus surveillés depuis que son modèle Gemini a démontré son potentiel. Si le groupe est engagé dans la course à l'intelligence artificielle, il repose surtout sur un ensemble d'activités bien plus vaste. Entre son moteur de recherche, Android et son navigateur et YouTube, Alphabet demeure un pilier incontournable de l'internet mondial, avec des plateformes utilisées quotidiennement par des milliards d'utilisateurs.

Le cloud, et donc en partie l'IA, ne représente qu'environ 15% du chiffre d'affaires. A l'inverse, Google Services, qui regroupe notamment les revenus publicitaires issus de ses différentes plateformes, pèse encore près de 85% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2025. Cette diversification constitue un socle particulièrement rassurant dans un environnement volatil.

Microsoft, la diversification comme bouclier

Souvent citée en réponse à la question "si vous ne deviez conserver qu'une seule valeur technologique, laquelle choisiriez-vous ?", Microsoft s'impose comme un incontournable. Le groupe s'appuie sur son système d'exploitation Windows et sa suite professionnelle, son réseau LinkedIn, mais aussi sur des activités aussi variées que le jeu vidéo avec Xbox, le cloud avec Azure ou encore le développement logiciel via GitHub.

Cette dimension tentaculaire offre une diversification précieuse dans les périodes de tension. Par ailleurs, le titre a déjà fortement corrigé, affichant un recul de 17,92% depuis le début de l'année, ce qui peut contribuer à rééquilibrer le couple rendement/risque pour les investisseurs de long terme.

Broadcom, entre IA et revenus récurrents

L'exposition croissante de Broadcom à l'intelligence artificielle peut susciter certaines réserves. Pourtant, le groupe, historiquement reconnu pour ses puces réseau, bénéficie d'une dynamique favorable, notamment grâce au succès des puces Ironwood développées pour Google. Parallèlement, l'acquisition de VMware lui permet de se renforcer dans le software d'infrastructure et de sécuriser des revenus récurrents via un modèle SaaS.

A cela s'ajoute une gouvernance réputée pour sa discipline dans les opérations de fusion-acquisition et pour sa gestion rigoureuse des flux de trésorerie. La politique de redistribution se traduit par un dividende régulier et en progression, avec un rendement actuel de 0,82%, un niveau notable dans l'univers technologique.

