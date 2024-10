"Certains secteurs continuent de tirer la langue, comme l'automobile et le luxe" (Hilbert IS)

(AOF) - "Après les corrections de juillet et début septembre, les grands indices ont retrouvé une belle dynamique, les benchmarks américains atteignant même de nouveaux sommets. Tout n'est cependant pas si simple en coulisses et les semaines à venir pourraient bien nous réserver quelques défis", prévient Dorian Raimond, directeur du trading et de la stratégie obligataire d’Hilbert Investment Solutions.

Il poursuit : "Certains secteurs continuent de tirer la langue, comme l'automobile et le luxe, particulièrement en Europe. Et la résurgence des barrières douanières ne va pas les aider. Les acteurs du luxe sont de surcroît toujours affectés par la croissance décevante en Chine, mais les récentes annonces de l'Empire du Milieu en matière de politique monétaire et fiscale sont susceptibles de faire évoluer la situation".

En ce qui concerne les champions de l'IA, Dorian Raimond estime que la volatilité est de mise, sur fond de résultats trimestriels contrastés et de perspectives divergentes qui pourraient susciter des rebondissements.

"Les marges opérationnelles impressionnantes des entreprises les mieux positionnées pourraient également présager une baisse des barrières à l'entrée pour les nouveaux acteurs, même si cela ne se concrétise pas encore… du moins pour l'instant", conclut-il.