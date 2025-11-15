Certains fonds spéculatifs de Wall Street ont réduit leurs positions sur les grandes capitalisations au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anirban Sen

Les plus grands fonds spéculatifs de Wall Street ont réduit leur exposition à certaines actions des Sept Magnifiques, dont Nvidia, Amazon, Alphabet et Meta, au troisième trimestre, tout en plaçant de nouveaux paris dans des secteurs tels que les logiciels d'application, le commerce électronique et les paiements, d'après les dernières déclarations trimestrielles des fonds. Voici les principaux changements de position de certains fonds:

BRIDGEWATER ASSOCIATES

Bridgewater Associates, qui a connu un parcours exceptionnel au cours des neuf premiers mois de l'année en surperformant tous ses pairs, a réduit sa participation dans Nvidia NVDA.O de près de deux tiers, à 2,5 millions d'actions, et dans Alphabet

GOOGL.O de plus de 50 %, à 2,65 millions d'actions. La société a également réduit sa participation dans Amazon.com AMZN.O de 9,6 %, à environ 1,1 million d'actions, et sa participation dans Broadcom AVGO.O , acteur majeur de l'industrie des semi-conducteurs, d'environ 27 %, à 845 391 actions.

La société a augmenté son exposition à des secteurs tels que les logiciels d'application et les paiements, en augmentant ses positions dans des noms tels que Adobe ADBE.O , Dynatrace

DT.N et Etsy ETSY.N . Dans une note récente adressée aux investisseurs, les responsables des investissements de Bridgewater, Karen Karniol-Tambour, Greg Jensen et Bob Prince, ont mis en garde contre les risques croissants qui pèsent sur la stabilité actuelle du marché et les limites de l'essor de l'intelligence artificielle. Bridgewater a été fondée en 1975 par Dalio, qui a récemment vendu les parts qu'il détenait encore dans la société . Le fonds spéculatif gère actuellement 92,1 milliards de dollars d'actifs.

DISCOVERY CAPITAL Discovery Capital, fondé par Rob Citrone, a pris denouvelles positions dans des titres comme Alphabet, le sidérurgiste Cleveland-Cliffs CLF.N et les assureurs santé Cigna CI.N et Elevance Health ELV.N .

Le fonds spéculatif de Citrone, qui a généré un gain de 52 % sur ses investissements l'année dernière, a augmenté son exposition à l'Amérique latine dans le cadre d'une stratégie de diversification des positions américaines.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre, le fonds a abandonné ses positions dans plusieurs sociétés d'exploration et de production du secteur de l'énergie, telles que EQT EQT.N , Antero Resources AR.N et Range Resource RRC.N , tout en plaçant un nouveau pari sur le géant des services pétroliers Baker Hughes BKR.O . Discovery a également doublé son pari sur le producteur de minéraux critiques Ramaco Resources METC.O . Citrone, qui a choisi au début de l'année la société mexicaine America Movil AMXB.MX comme son action préférée en raison de son exposition à de nombreux pays d'Amérique latine, a réduit sa participation dans la société d'environ 11,5 % à 4,68 millions d'actions, ce qui valorise la participation à environ 98,3 millions de dollars.

BALYASNY ASSET MANAGEMENT Le fonds spéculatif multi-stratégies de Dmitry Balyasny Asset Management a multiplié sa participation dans le fabricant d'iPhone Apple AAPL.O , alors que d'autres, dont Berkshire Hathaway BRKa.N , ont réduit leur exposition au géant de la technologie.

À l'instar d'un certain nombre de ses pairs, Balyasny a réduit sa participation dans Amazon d'environ 41 %.

La société a également augmenté ses positions dans les assureurs American International Group AIG.N et Allstate

ALL.N , tout en prenant une nouvelle position dans la société d'infrastructure numérique American Tower AMT.N .

TIGER GLOBAL MANAGEMENT Tiger Global Management, fondé et dirigé par Chase Coleman, a réduit sa participation dans Meta Platforms META.O au cours du troisième trimestre. Au cours du trimestre clos le 30 septembre, Tiger Global a réduit sa participation dans Meta à 2,8 millions d'actions, évaluant la participation à environ 2,1 milliards de dollars. La société a dissous ses positions dans d'autres noms importants, notamment les fabricants de médicaments Eli Lilly LLY.N , Novo Nordisk NOVOb.CO et la société de cybersécurité CrowdStrike CRWD.O . Tiger Global, une émanation de la société du célèbre investisseur Julian Robertson et qui fait partie d'une cohorte de fonds de sélection d'actions connus sous le nom de Tiger Cubs, a pris de nouvelles positions dans le géant du streaming Netflix NFLX.O et dans la société Klarna KLAR.N .

LA GESTION DE COATUE

Plusieurs changements dans le portefeuille de Coatue Management du milliardaire Philippe Laffont ont concerné les grands noms de l'IA. La société a réduit de 14,1 % sa participation dans le fleuron de l'industrie de l'IA, Nvidia, pour la ramener à 9,9 millions d'actions, rejoignant ainsi d'autres sociétés de premier plan telles que Bridgewater et Scion Asset Management de Michael Burry, qui ont réduit leur exposition à la société. En début de semaine, Michael Burry a déclaré qu'il fermerait son fonds spéculatif après avoir mis en garde contre une bulle de l'IA sur les marchés.

La société a également réduit son exposition aux valeurs technologiques Tesla TSLA.O , Amazon, CoreWeave CRWV.O et Arm Holdings ARM.O de 15,1 %, 13,9 %, 62,2 % et 51,2 %, respectivement, tout en abandonnant ses positions dans Eli Lilly et le géant du tabac Philip Morris PM.N . Cependant, Coatue a augmenté ses participations dans d'autres grands noms de la technologie tels que Microsoft MSFT.O et Meta, et a augmenté son exposition au géant du commerce électronique Alibaba

BABA.N .