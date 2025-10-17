 Aller au contenu principal
Certains développeurs de médicaments américains font un bond après que la FDA a annoncé les bénéficiaires des bons de priorité nationale
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

17 octobre - ** Les actions des développeurs de médicaments Revolution Medicines RVMD.O augmentent de11,7 % à 55,48 $, celles d'Achieve Life Sciences ACHV.O gagnent 34,4 % à 4,13 $, et celles de Disc Medicine IRON.O augmentent de 28,3 % à 95,43 $ ** Jeudi en fin de journée, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé neuf produits dans le cadre d'un nouveau processus d'examen accéléré

** Les médicaments sélectionnés pourraient être approuvés dans un délai d'un à deux mois après le dépôt d'une demande complète; le délai d'examen habituel est de 10 à 12 mois ** Les produits comprennent le daraxonrasib de RVMD pour le cancer du pancréas, la cytisinicline d'ACHV pour la dépendance à la nicotine liée à l'utilisation de l'e-cigarette ou du vapotage, et la bitopertine d'IRON pour la porphyrie ** La société de courtage Oppenheimer estime que la première autorisation de mise sur le marché du daraxonrasib pourrait intervenir dès la mi-2026

** La pilule expérimentale d'Eli Lilly LLY.N pour la perte de poids, l'orforglipron, devrait être incluse dans la liste ** Par ailleurs, M. Trump a indiqué que le prix du médicament amaigrissant , appartenant à Novo Nordisk, concurrent danois de LLY, serait abaissé ** Les actions de LLY ont baissé de 2,1 % **En tenant compte des mouvements de la séance, RVMD a augmenté de 24,3 %, IRON a augmenté de 40 %, LLY a augmenté d'environ 3 % et ACHV a augmenté de 9,9 % depuis le début de l'année

