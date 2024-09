Cerinnov : Résultats du premier semestre 2024

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste de l’ingénierie robotique et des équipements industriels pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, publie son activité et ses résultats pour le premier semestre 2024.

Le Conseil d’Administration, qui s’est réuni le 11 septembre 2024, a arrêté les comptes semestriels 2024. Le rapport financier semestriel est à disposition sur le site internet de la Société (https://www.cerinnov-group.com).



Normes françaises, non auditées

En K€, au 30 juin S1 2023 (2) S1 2024



Chiffre d’affaires 6 438 6 468

Marge brute (1) 3 825 3 876

En % du chiffre d’affaires 59% 60%

Charges de personnel (2 157) (2 166)

Autres produits et charges d’exploitation (2) (922) (1 084)

EBITDA 747 625

En % du chiffre d’affaires 11,6% 9,7%

Résultat d'exploitation 276 (596)

Résultat net (part du groupe) (81) (746)

(1) hors production immobilisée

(2) Il est à noter que les comptes du S1 2023 du tableau ne sont pas comparables à ceux du S1 2024 qui a fait l’objet d’une nouvelle méthode de comptabilisation du crédit d’impôt recherche (CIR), désormais comptabilisé en diminution de l’impôt sur les bénéfices et non plus en résultat d’exploitation, afin de se conformer aux recommandations de l’ANC. L’analyse des résultats ci-dessous intègre cette méthodologie aux comptes du S1 2023 afin de permettre la comparabilité des périmètres.