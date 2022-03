Cerinnov Group signe pour plus de 2 M€ de nouvelles commandes

Cerinnov Group (code ISIN : FR0013178712 - mnémo : ALPCV), spécialiste du développement de process industriels, de l’ingénierie robotique et des équipements pour l’industrie de la céramique et du verre en France et à l’international, annonce de nouvelles commandes fermes pour un montant total de plus de 2 M€, facturables et livrables en 2022.



Ces commandes incluent notamment :



- La vente en France de machines et de fours à l’un des leaders mondiaux de la céramique dans les arts de la table ;



- Le déploiement de deux équipements automatisés d'estampillage par frittage laser de poudre minérale à un acteur de la céramique dans les arts de la table en Egypte ;



- La rénovation de fours pour deux acteurs de la céramique au Portugal ;



- La vente d’une machine laser d’ablation à un acteur de la filière industrielle française.



Cerinnov Group poursuit ainsi la dynamique commerciale réinitiée en 2021, s’engageant avec confiance dans l’année 2022.