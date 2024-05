Cerinnov Group et Eco-Tech Ceram signent un partenariat exclusif pour décarboner l’industrie de la céramique, du verre et de la métallurgie.

Eco-Tech Ceram, un savoir-faire unique dans la décarbonation des processus industriels

Issue de la Recherche française et fondée en 2014 à Toulouse par Antoine Meffre, Docteur en Énergétique et Génie des Procédés, Eco-Tech Ceram (ETC) est une société d’ingénierie en thermique industrielle, spécialiste de la décarbonation et triple lauréat du concours mondial de l’innovation.

Pour réduire la consommation d’énergies et les émissions de CO2 des industriels, ETC propose des solutions de sobriété, d’efficacité énergétique, de valorisation de chaleur fatale et d’électrification de la chaleur à partir d’électricité décarbonée. Sa technologie phare, l'Eco-Stock®, brevetée, validée par GRDF et labellisée par la Fondation Solar Impulse, permet de capter, stocker (jusqu’à 1000°C) et réutiliser les chaleurs résiduelles des processus industriels. Cette solution permet de réduire jusqu’à 20% la consommation de gaz naturel d’un four intermittent et peut être connectée à plusieurs fours simultanément.

Les Eco-Stocks® d’Eco-Tech Ceram accompagnent des sites de grands groupes industriels comme ArcelorMittal, Villeroy & Boch, ou encore Wienerberger.