Cerebras va fournir des systèmes d'IA à la start-up de cloud computing Gimlet Labs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Max A. Cherney

Cerebras Systems

CBRS.O prévoit de fournir à la start-up Gimlet Labs des puces d’IA et du matériel capable de consommer environ 100 mégawatts afin de l’aider à exploiter son activité de cloud computing, ont annoncé lundi les deux entreprises.

L'accord entre Gimlet et Cerebras s'inscrit dans le cadre de l'intérêt croissant des entreprises spécialisées dans l'IA pour l'acquisition de matériel capable d'effectuer rapidement des calculs d'IA, appelés « inférence », processus par lequel un chatbot, tel que « Claude » d'Anthropic, génère une réponse à la question d'un utilisateur.

La rapidité des opérations d’inférence peut s’avérer utile dans des domaines tels que la cybersécurité, les applications vocales et l’analyse financière, a déclaré Zain Asgar, directeur général de Gimlet, lors d’un entretien avec Reuters. Concernant ce matériel, Gimlet prévoit de cibler les entreprises et les start-ups qui conçoivent l’intégralité de leurs produits autour de l’IA d’une manière ou d’une autre, a précisé M. Asgar.

Gimlet prévoit d’utiliser le matériel Cerebras pour faire tourner ce qu’on appelle des « modèles de pointe » — les modèles d’IA les plus avancés — qui nécessitent d’énormes capacités de calcul pour fonctionner rapidement.

Cerebras prévoit de fournir ses systèmes CS-4 , dévoilés cet été, d'ici un à deux ans, a déclaré son directeur général, Andrew Feldman. Gimlet prévoit de proposer le matériel CS-4 sur son cloud en 2027, a indiqué la société.

Cet accord constitue « une nouvelle preuve apportée par Cerebras … de la facilité de déploiement, même dans des environnements hétérogènes », a déclaré M. Feldman, faisant référence à l’installation du matériel aux côtés de puces et de systèmes provenant d’autres entreprises.

Cerebras et Gimlet n’ont pas souhaité divulguer les conditions financières de l’accord. Gimlet sera chargée de la maintenance et de l’exploitation des systèmes une fois ceux-ci livrés par Cerebras.

OpenAI et des entreprises telles que Nvidia ont reconnu l’importance de pouvoir effectuer des inférences rapides. Plus tôt cette année, Cerebras a signé un accord pour fournir des puces à OpenAI. Et l’année dernière, Nvidia a signé un accord de licence avec Groq pour les puces et le matériel de cette entreprise.