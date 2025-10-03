Cerebras Systems dépose une demande de retrait de l'introduction en bourse aux États-Unis

La société de puces d'intelligence artificielle Cerebras Systems a demandé vendredi le retrait, avec effet immédiat, de son projet d'introduction en bourse aux États-Unis.