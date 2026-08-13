Cerebras s'effondre alors que des résultats trimestriels mitigés remettent en question son modèle de croissance basé sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cerebras Systems CBRS.O a chuté de plus de 18 % jeudi avant l'ouverture de la Bourse, après avoir manqué des prévisions clés malgré une forte hausse de son chiffre d'affaires lié au cloud, ce qui a semé le doute quant à la capacité de ses puces d'IA à rivaliser avec Nvidia.

Les attentes étaient élevées pour les entreprises liées à l’IA , notamment Cerebras et le fabricant d’équipements réseau Cisco CSCO.O , compte tenu de la forte hausse des cours des actions alimentée par l’explosion des dépenses des géants de la tech, qui devraient dépasser les 740 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars cette année.

Voici quelques détails:

* Cerebras, dans son deuxième rapport financier en tant que société cotée, a présenté un bilan mitigé, ses revenus provenant de plus en plus du cloud computing plutôt que de ses puces d’IA .

* L’activité liée aux puces d’IA avait contribué à positionner Cerebras comme un concurrent de Nvidia NVDA.O et avait alimenté une hausse de 41 % du cours de l’action par rapport à son prix d’introduction en bourse de 185 (XX,XX euros) dollars.

* L'activité cloud de la société basée à Sunnyvale, en Californie, a pratiquement quadruplé pour atteindre 126 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, par rapport au même trimestre de l'année précédente.

* En revanche, ses ventes de matériel, y compris les puces d’IA, ont reculé à 54,1 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, contre 70,3 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars il y a un an.

* La marge brute ajustée du deuxième trimestre a reculé à 40,6 %, contre 46,5 % au trimestre précédent, tandis que le chiffre d’affaires n’a pas atteint les estimations des analystes malgré des perspectives annuelles revues à la hausse.

* “La mise en œuvre reste le principal sujet de débat, compte tenu de l’ampleur et de la rapidité du renforcement des capacités nécessaires pour soutenir cette montée en puissance,” ont déclaré les analystes de Morgan Stanley.

* Citi et Mizuho ont légèrement revu à la baisse leurs objectifs de cours; l’objectif médian, selon les estimations compilées par LSEG, laissait entrevoir une hausse de 15 % par rapport à la clôture précédente.

DES ATTENTES ÉLEVÉES POUR LES ENTREPRISES D'INFRASTRUCTURE D'IA

* Par ailleurs, l’action Cisco Systems a chuté de plus de 6 %, ses perspectives n’ayant pas répondu aux attentes élevées liées à son ascension en tant que bénéficiaire du développement des centres de données dédiés à l’IA . Le titre a progressé de plus de 60 % cette année.

* Cisco prévoit un chiffre d’affaires de 7,5 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars provenant des commandes d’infrastructures d’IA passées par les hyperscalers au cours de l’exercice 2027.