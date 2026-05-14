Cerebras s'affiche à 89 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse lors de ses débuts sur le marché américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, lors de leur entrée en bourse aux États-Unis, les actions d' CBRS.O , filiale de Cerebras Systems, ont bondi de 89 % par rapport au prix d'introduction, conférant au concepteur de puces une valorisation de 106,75 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.