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Cerebras recule en raison de la faiblesse générale du secteur des semi-conducteurs, au lendemain de ses débuts prometteurs au Nasdaq
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 16:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

15 mai - ** L'action du concepteur de puces Cerebras Systems

CBRS.O recule de 4,3% à 297,77 dollars, au lendemain de son introduction au Nasdaq

** Le titre a ouvert à 350 dollars, contre un prix d'introduction en bourse de 185 dollars, valorisant le concepteur de puces à environ 106,75 milliards de dollars sur une base entièrement diluée

** Ce recul intervient alors que l'ensemble du secteur des puces électroniques est en baisse, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX reculant de 2,7%

** La société basée à Sunnyvale, en Californie, lève 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, la plus importante de l'année à ce jour

** CBRS conçoit des puces à l'échelle de la plaquette destinées à accélérer les charges de travail liées à l'IA, en intégrant des centaines de milliers de cœurs de calcul sur un seul processeur

** Selon des sources citées par Reuters, l'offre a suscité des ordres représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles

** CBRS a convaincu Amazon AMZN.O et OpenAI, deux des plus grands constructeurs d'infrastructures d'IA au monde, de devenir ses clients

Semi-conducteurs

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