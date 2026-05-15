Cerebras recule en raison de la faiblesse générale du secteur des semi-conducteurs, au lendemain de ses débuts prometteurs au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)
15 mai - ** L'action du concepteur de puces Cerebras Systems
CBRS.O recule de 4,3% à 297,77 dollars, au lendemain de son introduction au Nasdaq
** Le titre a ouvert à 350 dollars, contre un prix d'introduction en bourse de 185 dollars, valorisant le concepteur de puces à environ 106,75 milliards de dollars sur une base entièrement diluée
** Ce recul intervient alors que l'ensemble du secteur des puces électroniques est en baisse, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX reculant de 2,7%
** La société basée à Sunnyvale, en Californie, lève 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, la plus importante de l'année à ce jour
** CBRS conçoit des puces à l'échelle de la plaquette destinées à accélérer les charges de travail liées à l'IA, en intégrant des centaines de milliers de cœurs de calcul sur un seul processeur
** Selon des sources citées par Reuters, l'offre a suscité des ordres représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles
** CBRS a convaincu Amazon AMZN.O et OpenAI, deux des plus grands constructeurs d'infrastructures d'IA au monde, de devenir ses clients
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