Cerebras fournira à Gimlet Labs 100 mégawatts de capacité pour son cloud d'IA

Cerebras Systems va équiper la startup Gimlet Labs en puces et systèmes d'intelligence artificielle représentant environ 100 mégawatts de capacité électrique. L'accord doit permettre à Gimlet de développer son offre de cloud computing destinée notamment aux entreprises et startups fortement dépendantes de l'IA. Les équipements seront consacrés en particulier aux calculs d'inférence, qui permettent à un modèle déjà entraîné de produire des résultats et dont la rapidité devient stratégique dans la cybersécurité, les applications vocales ou encore l'analyse financière.

Cerebras livrera ses systèmes CS-4, présentés cet été, sur une période comprise entre un et deux ans, tandis que Gimlet prévoit de les proposer à ses clients dans son cloud à partir de 2027. Cette infrastructure doit notamment permettre l'exécution à grande vitesse des modèles d'IA "frontier", particulièrement exigeants en puissance de calcul. Cerebras souligne également que ses équipements peuvent être déployés dans des infrastructures hétérogènes, aux côtés de technologies provenant d'autres fabricants.

Les deux entreprises n'ont pas dévoilé le montant de l'accord et Gimlet assurera l'exploitation et la maintenance des systèmes après leur livraison.