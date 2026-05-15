Cerebras en hausse au lendemain de ses débuts remarqués au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 mai - ** L'action du concepteur de puces Cerebras Systems

CBRS.O a progressé de 2 % à 317,50 $ en pré-ouverture, au lendemain de son introduction au Nasdaq

** Le titre s'ouvre à 350 dollars contre un prix d'introduction de 185 dollars, valorisant le concepteur de puces à environ 106,75 milliards de dollars sur une base entièrement diluée

** La société basée à Sunnyvale, en Californie, lève 5,55 milliards de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, la plus importante de l'année à ce jour

** CBRS conçoit des puces à l'échelle de la plaquette destinées à accélérer les charges de travail liées à l'IA, en intégrant des centaines de milliers de cœurs de calcul sur un seul processeur ** Des sources ont indiqué à Reuters que l'offre avait suscité des ordres représentant plus de 20 fois le nombre d'actions disponibles

** CBRS a réussi à compter parmi ses clients Amazon AMZN.O et OpenAI, deux des plus grands constructeurs d'infrastructures d'IA au monde