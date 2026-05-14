Cerebras devrait s'ouvrir à 96,2 % au-dessus de son prix d'introduction en Bourse lors de son entrée en Bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action Cerebras Systems devait s'ouvrir jeudi, lors de son entrée en Bourse, en hausse de 96,2 % par rapport à son prix d'introduction en Bourse, ce qui confère au fabricant de puces une valorisation potentielle de 110,72 milliards de dollars sur une base entièrement diluée.