CERAWEEK-Venture Global s'efforce d'expédier des cargaisons de GNL critiques dans le monde entier, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour pour inclure une citation de Mike Sabel) par Curtis Williams

L'exportateur de gaz naturel liquéfié Venture Global VG.N travaille avec des pays du monde entier pour livrer des cargaisons critiques à court terme afin d'aider à couvrir les pénuries d'approvisionnement, a déclaré le directeur général Mike Sabel mardi lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston, alors que le monde est ébranlé par les attaques sur l'infrastructure énergétique dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l'Iran. Les prix du pétrole et du gaz montent en flèche à la suite de la fermeture effective du détroit d'Ormuz et des attaques contre les infrastructures énergétiques, notamment les installations de production de gaz naturel liquéfié (GNL) au Moyen-Orient. QatarEnergy a déclaré que l'attaque subie par son usine de GNL a entraîné une réduction de 17 % de sa capacité pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans, ce qui menace l'approvisionnement de l'Europe et de l'Asie.

"Nous travaillons actuellement avec des pays du monde entier pour acheminer des cargaisons critiques, notamment ce mois-ci et le mois prochain", a-t-il déclaré.

Venture Global est le deuxième exportateur de GNL aux États-Unis. Elle a déclaré que 31 % de sa production de cette année n'a pas été vendue dans le cadre de contrats à long terme, ce qui lui permet de vendre du GNL aux pays asiatiques les plus touchés par les ruptures d'approvisionnement liées à la guerre.

La société a déclaré qu'elle disposait de réserves suffisantes à court, moyen et long terme pour soutenir le marché, et qu'elle était prête à conclure des contrats à court terme avec des acheteurs potentiels de GNL.

Alors même que Venture Global construit son usine de GNL CP2, d'une capacité de 20 millions de tonnes par an, elle se prépare à une expansion en commandant des équipements, a indiqué Mike Sabel.

Venture Global pense pouvoir devenir le plus grand exportateur de GNL des États-Unis d'ici 2029 en portant sa capacité de 37 millions de tonnes par an à plus de 85 millions de tonnes par an, grâce à l'agrandissement de CP2 et de Plaquemines, ainsi qu'à une production supérieure à sa capacité nominale.

Le gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, qui s'est également exprimé lors de l'événement, a déclaré que son État ne limiterait pas le nombre d'usines de GNL qu'il accueillerait et qu'il disposait des ressources nécessaires, notamment des pipelines, des ports en eau profonde et d'autres infrastructures, pour soutenir les investissements.

Le principal obstacle à la poursuite de la croissance du GNL en Louisiane est la pénurie de main-d'œuvre, a déclaré Jeff Landry.