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CERAWEEK-Selon le directeur général de ConocoPhillips, le Venezuela doit « recâbler » son système fiscal pour attirer les investissements
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 17:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Informations complémentaires sur ConocoPhillips au Venezuela) par Sheila Dang

Le Venezuela doit "recâbler complètement" son système fiscal pour attirer de nouveaux investissements, a déclaré mardi Ryan Lance, directeur général de ConocoPhillips COP.N , lors de la conférence CERAWeek à Houston, soulignant les défis auxquels est confrontée l'industrie pétrolière du pays dans le sillage de la mise en difficulté du président Nicolas Maduro en janvier.

M. Lance a qualifié la réforme de la loi sur les hydrocarbures dans le pays membre de l'OPEP de "terriblement inadéquate" et a déclaré que le pays devait garantir la durabilité des contrats pour attirer des investissements à grande échelle.

À la suite de la capture et de la destitution de M. Maduro par les États-Unis, le président Donald Trump a appelé les entreprises pétrolières à dépenser 100 milliards de dollars pour reconstruire l'industrie énergétique du Venezuela, qui souffre d'un sous-investissement de longue date.

Le Venezuela doit 12 milliards de dollars à ConocoPhillips à la suite de l'expropriation des actifs de l'entreprise en 2007, a déclaré M. Lance, ajoutant que son objectif était de récupérer ces pertes.

Les commentaires de M. Lance font écho à ceux du directeur général de Chevron, Mike Wirth , qui a déclaré lundi que la nouvelle loi sur les hydrocarbures comportait des conditions fiscales larges qui nécessitaient des incitations spécifiques.

Venezuela

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