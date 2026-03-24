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CERAWEEK-Rio Tinto prévoit l'ouverture de la mine Resolution Copper au milieu des années 2030
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 18:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ernest Scheyder

Rio Tinto RIO.L prévoit d'ouvrir la mine Resolution Copper en Arizona d'ici le milieu des années 2030, a déclaré mardi à Reuters un cadre supérieur de l'entreprise minière .

Le géant minier anglo-australien a obtenu ce mois-ci le contrôle des terrains nécessaires à la construction de l'une des plus grandes mines de cuivre du monde, après une bataille judiciaire qui a duré des années.

La société a maintenant entamé une campagne de forage de 500 millions de dollars pour explorer les 30 % du gisement auxquels elle n'avait pas accès jusqu'à présent. Ces recherches aideront l'entreprise à décider de son calendrier de production, mais le premier cuivre est attendu d'ici une dizaine d'années.

"Nous sommes déterminés à produire du cuivre aussi rapidement que possible", a déclaré Katie Jackson, responsable de l'activité cuivre de Rio, à Reuters, en marge de la conférence CERAWeek by S&P Global à Houston. "C'est quelque chose que nous voulons faire au début ou au milieu des années 2030."

Rio exploite la mine de cuivre et la fonderie Kennecott dans l'Utah, dont la totalité de la production est consommée dans le pays. La seule autre fonderie de cuivre américaine est exploitée par Freeport-McMoRan FCX.N .

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