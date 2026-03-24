CERAWEEK-Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition vénézuélienne, plaide en faveur de la sécurité et de la transparence des investissements dans le secteur de l'énergie

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* Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition vénézuélienne, demande une nouvelle loi sur le pétrole pour garantir la sécurité des investissements

* Machado soutient le maintien de Citgo en tant qu'actif stratégique pour le Venezuela

* Mme Machado préconise de réduire la taille de PDVSA et de transférer les opérations au secteur privé

* Mme Machado souligne les facteurs géopolitiques qui stimulent l'intérêt pour l'industrie énergétique vénézuélienne

(Ajout de commentaires de dirigeants, dont ceux de ConocoPhillips et de Chevron, paragraphes 6 à 9) par Marianna Parraga et Nathan Crooks

Venezuela , la chef de l'opposition Maria Corina Machado a déclaré à Reuters mardi que l'intérêt initial pour le secteur pétrolier du Venezuela était positif, mais elle a appelé à plus de transparence et de sécurité contractuelle, y compris une nouvelle loi sur le pétrole, afin d'augmenter davantage la production de pétrole brut et de gaz dans le pays sud-américain.

En janvier, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une réforme radicale de la principale loi pétrolière du pays après la campagne américaine visant à capturer le président Nicolas Maduro cette année. La nouvelle loi accorde aux producteurs étrangers l'autonomie d'exploiter et d'exporter le pétrole du pays de l'OPEP, mais de nombreuses entreprises ont déclaré que d'autres changements étaient nécessaires pour atteindre l'objectif du président américain Donald Trump d'attirer 100 milliards de dollars d'investissements.

"Je suis ici pour attirer l'attention sur le Venezuela, pas pour la retarder", a-t-elle déclaré lors d'une interview avant son discours de mardi après-midi à la conférence CERAWeek sur l'énergie à Houston.

Mme Machado a déclaré que le Venezuela pourrait à terme produire jusqu'à 5 millions de barils de pétrole par jour, nécessitant 150 milliards de dollars d'investissements. Toutefois, les investisseurs ont besoin d'un État de droit, d'institutions indépendantes et du respect des contrats au Venezuela à long terme, ce qui, selon Mme Machado, serait accordé par un nouveau gouvernement une fois que le pays aura organisé une élection présidentielle.

En attendant, a-t-elle déclaré, la supervision des revenus pétroliers par Washington est nécessaire pour prévenir la corruption ou les actes répréhensibles. Depuis janvier, les États-Unis contrôlent les recettes pétrolières par le biais de comptes bancaires gérés par le département du Trésor, et l'administration vénézuélienne de la présidente par intérim Delcy Rodriguez s'efforce de rétablir la production au niveau de 1,2 million de bpj qu'elle produisait avant la mise en place d'un blocus pétrolier strict par les États-Unis pour faire pression sur M. Maduro.

Alors que certains investisseurs commencent à se rendre à Caracas pour envisager de nouveaux investissements dans le pays, ConocoPhillips COP.N estime qu'il reste encore beaucoup à faire avant que les grandes compagnies pétrolières n'acceptent de développer de nouveaux projets d'envergure. L'entreprise a quitté le Venezuela après l'expropriation de ses actifs en 2007 et on lui doit encore environ 12 milliards de dollars.

Le directeur général Ryan Lance, qui s'est également exprimé à CERAWeek mardi, a déclaré que le Venezuela devait " refondre complètement " son système fiscal et a qualifié les réformes récentes de " terriblement inadéquates "

Même Chevron CVX.N , la seule compagnie pétrolière américaine opérant actuellement au Venezuela, souhaite l'adoption d'une législation supplémentaire. "Il y a encore des choses à faire pour encourager les investissements à l'échelle que les gens voudraient voir", a déclaré le directeur général Mike Wirth lors de la même conférence lundi.

Le groupe énergétique espagnol Repsol REP.MC prévoit de tripler sa production de brut au Venezuela pour atteindre 150 000 barils par jour au cours des deux prochaines années, a déclaré Francisco Gea, directeur général exécutif de l'exploration et de la production, en marge de la conférence mardi.

SÉCURITÉ DES INVESTISSEMENTS

Mme Machado, à qui l'on demandait si les investisseurs devaient s'adresser à elle ou à l'administration Rodriguez, a répondu que cela dépendait de la question de savoir si les investisseurs "voulaient se référer au passé ou à l'avenir, et qu'il fallait ensuite vous faire votre propre opinion". Elle a déclaré que les élections allaient bientôt avoir lieu et qu'elle s'engageait fermement à soutenir la stratégie mise en place par l'administration américaine.

À la question de savoir si les investisseurs intéressés devraient revenir dès maintenant ou attendre, elle a répondu qu'ils "devraient se préparer et rechercher des opportunités"

Mme Rodriguez a déclaré que le pays disposait de protections suffisantes pour attirer les investissements. "Vous avez des garanties, une sécurité juridique, une sécurité politique, une stabilité et une tranquillité d'esprit qui permettent à vos investissements de se développer pleinement, non seulement dans le secteur des hydrocarbures, où les opportunités sont nombreuses, mais aussi dans le secteur minier", a déclaré Mme Rodriguez aux investisseurs en visite lors d'un événement organisé au palais présidentiel de Caracas.

Mme Machado, lauréate du prix Nobel de la paix, a déclaré qu'un intérêt précoce pour l'industrie énergétique vénézuélienne pourrait faciliter d'autres investissements. Une révision en cours des contrats pétroliers, en particulier de ceux signés sous Maduro, pourrait également susciter la confiance, a-t-elle ajouté.

Mme Machado estime que la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, qui contrôle actuellement toutes les joint-ventures dans le pays, sera éventuellement réduite avant de transférer ses activités au secteur privé. Toutefois, elle souhaite que le raffineur Citgo Petroleum, basé à Houston et détenu par PDVSA, reste entre les mains du Venezuela en tant qu'actif stratégique.

"La perte de Citgo serait préjudiciable au Venezuela et constituerait une erreur pour la sécurité énergétique des États-Unis", a-t-elle déclaré.

La vente aux enchères de la société mère de Citgo s'est achevée l'année dernière, mais elle attend désormais le feu vert définitif du Trésor américain. S'exprimant sur le processus, Mme Machado a utilisé une analogie avec le baseball.

"Jusqu'au dernier retrait, dans la dernière manche, il y a une possibilité", a-t-elle déclaré.