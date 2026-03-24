CERAWEEK-Les pénuries d'énergie en Europe pourraient survenir dès le mois prochain, avertit le directeur général de Shell

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* Les pénuries d'énergie en Europe pourraient survenir le mois prochain, avertit le directeur général de Shell

* Le conflit au Moyen-Orient affecte l'approvisionnement mondial en énergie

* Shell explore les possibilités d'exploitation du gaz et du pétrole au Venezuela

(Nouveau dans l'ensemble, ajoute des détails de la présentation) par Stephanie Kelly et Marianna Parraga

Des pénuries d'énergie pourraient frapper l'Europe d'ici le mois prochain, a déclaré mardi Wael Sawan, directeur général de Shell SHEL.L , ajoutant qu'il était essentiel pour la sécurité nationale de garantir un approvisionnement énergétique adéquat.

Les pays ne peuvent pas avoir de sécurité nationale sans sécurité énergétique, a déclaré M. Sawan, ajoutant que Shell essayait de travailler avec les gouvernements pour les aider à faire face à la crise de l'énergie, notamment en ce qui concerne le stockage et les achats. Le conflit au Moyen-Orient, qui en est à sa quatrième semaine, a déjà affecté l'approvisionnement en carburéacteur, le diesel devant suivre, puis l'essence, alors que la saison de conduite estivale commence dans l'hémisphère nord, a indiqué M. Sawan.

La guerre a endommagé les principales installations énergétiques et a presque interrompu la navigation dans le détroit d'Ormuz , où transitent environ 20 % des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

"L'Asie du Sud a été la première à en subir les conséquences. Elle s'est déplacée vers l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord-Est et plus encore vers l'Europe à mesure que nous avançons dans le mois d'avril", a-t-il déclaré lors de la conférence CERAWeek qui se tient à Houston, au Texas.

La ministre allemande de l'économie, Katherina Reiche, a également prévenu qu'une pénurie d'approvisionnement en énergie pourrait survenir à la fin du mois d'avril ou au mois de mai si le conflit se poursuit.

VENEZUELA

Shell étudie principalement des projets de gaz naturel au Venezuela, a déclaré M. Sawan, et évalue également les opportunités pétrolières.

La major britannique pourrait donner le feu vert à un ou deux projets au Venezuela avant la fin de l'année si la situation fiscale et juridique du pays le permet, a indiqué M. Sawan.L'Assemblée nationale vénézuélienne a approuvé une réforme pétrolière en janvier, mais les dirigeants du secteur pétrolier ont déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire pour garantir les investissements étrangers.

Ce mois-ci, Shell a signé des accords préliminaires avec le gouvernement vénézuélien pour développer des projets pétroliers et gaziers, ce qui pourrait lui donner accès à des zones convoitées.

Shell et la société américaine Chevron CVX.N se sont rapprochées sur des premiers grands accords de production d'énergie avec le Venezuela, ont déclaré ce mois-ci à Reuters cinq sources proches des négociations.

Les accords permettraient aux deux entreprises de stimuler la production de pétrole et de gaz dans le pays sud-américain, les plus grandes étapes à ce jour vers ce que le président américain Donald Trump a déclaré être un effort de 100 milliards de dollars pour reconstruire l'industrie pétrolière du Venezuela après des décennies de mauvaise gestion et de sous-investissement sous Maduro et son prédécesseur, Hugo Chavez.

"Ce que nous envisageons pour le moment, c'est la valeur ajoutée que nous pouvons apporter au Venezuela et au peuple vénézuélien", a déclaré M. Sawan. "Dans un premier temps, je dirais que c'est plus orienté vers le gaz, et en particulier le gaz qui peut être monétisé par le biais du GNL."

Ces dernières années, Shell a progressé lentement dans le développement du projet gazier offshore Dragon au Venezuela. La société, qui a eu du mal à le faire avancer en raison des sanctions américaines sur lessecteurs énergétiques vénézuéliens, tente à présent de le faire progresser afin que le gaz puisse être transformé en GNL à Trinité-et-Tobago, un pays voisin.