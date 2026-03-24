Meta condamné à payer 375 millions de dollars dans un procès au Nouveau-Mexique concernant l'exploitation d'enfants et la sécurité des utilisateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Meta va faire appel

* Le procureur général du Nouveau-Mexique accuse Meta de permettre l'exploitation des enfants

* Meta prétend que le premier amendement et l'article 230 la protègent de toute responsabilité

(Ajout d'un commentaire du procureur général du Nouveau-Mexique aux paragraphes 4 à 6 et d'informations complémentaires sur le cours de l'action Meta au paragraphe 7 et sur le verdict aux paragraphes 19 et 20) par Diana Novak Jones

Un jury du Nouveau-Mexique a jugé mardi que Meta Platforms META.O avait violé la loi de l'État dans le cadre d'un procès intenté par le procureur général de l'État, qui accusait la société d'avoir trompé les utilisateurs sur la sécurité de Facebook, Instagram et WhatsApp et d'avoir permis l'exploitation sexuelle d'enfants sur ces plateformes. Après avoir délibéré moins d'une journée, le jury a conclu que Meta avait violé la loi sur la protection des consommateurs du Nouveau-Mexique et a condamné l'entreprise à payer 375 millions de dollars d'amendes civiles.

Le verdict marque la première fois qu'un jury se prononce sur de telles accusations à l'encontre de Meta, alors que l'entreprise est confrontée à une vague de poursuites concernant la manière dont ses plateformes affectent la santé mentale des jeunes.

"Nous contestons respectueusement le verdict et nous ferons appel", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué. "Nous travaillons dur pour assurer la sécurité des personnes sur nos plateformes et nous sommes conscients des défis que posent l'identification et la suppression des acteurs malveillants ou des contenus préjudiciables."

Dans une déclaration, le procureur général du Nouveau-Mexique, Raúl Torrez, un démocrate, a qualifié le verdict de "victoire historique pour tous les enfants et toutes les familles qui ont payé le prix du choix de Meta de privilégier les profits au détriment de la sécurité des enfants".

"Les dommages-intérêts substantiels que le jury a ordonné à Meta de payer devraient envoyer un message clair aux dirigeants des grandes entreprises technologiques: aucune entreprise n'échappe à la loi", a-t-il déclaré.

Lors de la deuxième phase du procès en mai, Raúl Torrez a déclaré que son bureau demanderait au tribunal d'ordonner à Meta d'apporter des modifications à ses plateformes pour protéger les enfants et d'imposer des sanctions financières supplémentaires.

Les actions de Meta ont augmenté de 0,8 % après le verdict. L'État avait demandé au jury d'accorder plus de 2 milliards de dollars de dommages-intérêts.

META EST CONFRONTÉ À UN VASTE DÉFI LIÉ À LA SANTÉ MENTALE DES JEUNES Ladécision du jury a mis fin à un procès de six semaines

à Santa Fe. Raúl Torrez avait accusé l'entreprise de permettre à des prédateurs d'avoir un accès illimité à des utilisateurs mineurs et de les mettre en contact avec des victimes, ce qui conduisait souvent à des abus réels et à la traite des personnes.

"Au cours d'une décennie, Meta n'a cessé de manquer à son devoir d'honnêteté et de transparence", a déclaré Linda Singer, avocate de l'État, au jury lors des plaidoiries finales lundi. "Il n'a pas agi pour protéger les jeunes de cet État".

Meta a nié les allégations, affirmant qu'elle avait mis en place des mesures de protection étendues pour protéger les jeunes utilisateurs.

"Ce que les preuves démontrent, ce sont les divulgations rigoureuses de Meta et ses efforts inlassables pour prévenir les contenus nuisibles. Et ces divulgations signifient que Meta n'a pas sciemment et intentionnellement menti au public", a déclaré Kevin Huff, un avocat de Meta, au jury lundi.

Reuters a visionné le procès sur Courtroom View Network. Ces dernières années, Meta a fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux en ce qui concerne sa gestion de la sécurité des enfants et des adolescents, notamment à la suite du témoignage d'un dénonciateur devant le Congrès en 2021, selon lequel l'entreprise savait que ses produits pouvaient être nocifs, mais a refusé d'agir.

Par ailleurs, Meta fait face à des milliers de poursuites qui l'accusent, ainsi que d'autres entreprises de médias sociaux, d'avoir intentionnellement conçu leurs produits pour qu'ils créent une dépendance chez les jeunes, ce qui a entraîné une crise de santé mentale à l'échelle nationale. Certains de ces procès, qui ont été intentés devant des tribunaux d'État et des tribunaux fédéraux, visent à obtenir des dommages-intérêts se chiffrant à plusieurs dizaines de milliards de dollars, selon les documents déposés par Meta auprès des autorités de régulation financière.

Un jury du tribunal d'État de Los Angeles délibère actuellement dans le cadre du premier procès concernant les plaintes pour toxicomanie. Meta a fait valoir que l'entreprise est protégée de toute responsabilité dans les procès relatifs à l'addiction et au Nouveau-Mexique par les protections de la liberté d'expression du premier amendement de la Constitution des États-Unis et de la section 230 de la loi sur la décence des communications (Communications Decency Act), qui interdit généralement les poursuites contre les sites web pour le contenu généré par les utilisateurs. La société a déclaré que les allégations de préjudice de l'État ne peuvent être séparées du contenu des plateformes, car ses algorithmes et ses caractéristiques de conception servent à publier du contenu.

Le juge du Nouveau-Mexique a rejeté les arguments de Meta concernant la section 230, ce qui a permis à l'affaire d'être jugée.

L'ENQUÊTE DU NOUVEAU-MEXIQUE

L'action en justice intentée au Nouveau-Mexique est née d'une opération d'infiltration menée par Raúl Torrez, ancien procureur, et son bureau en 2023. Dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont créé des comptes sur Facebook et Instagram en se faisant passer pour des utilisateurs de moins de 14 ans. Les comptes ont reçu du matériel sexuellement explicite et ont été contactés par des adultes à la recherche d'un contenu similaire, ce qui a conduit à des accusations criminelles contre plusieurs personnes, selon le bureau de Raúl Torrez.

L'État affirme que Meta a dit au public qu'Instagram, Facebook et WhatsApp étaient sûrs pour les adolescents et les enfants du Nouveau-Mexique, tout en cachant la vérité sur la quantité de contenu dangereux et nuisible que l'entreprise héberge. Selon l'État, des documents internes de l'entreprise ont reconnu l'existence de problèmes d'exploitation sexuelle et d'atteintes à la santé mentale. Pourtant, selon l'État, la société n'a pas mis en place d'outils de sécurité de base, tels que la vérification de l'âge, et a insisté sur le fait qu'elle était sûre.

L'État a également accusé Meta de concevoir ses plateformes de manière à maximiser l'engagement, alors qu'il est prouvé qu'elles nuisent à la santé mentale des enfants. Des fonctionnalités telles que le défilement infini et la lecture automatique des vidéos permettent aux enfants de rester sur le site, ce qui favorise un comportement addictif pouvant conduire à la dépression, à l'anxiété et à l'automutilation, selon l'action en justice.

Mardi, le jury a jugé que Meta avait violé la loi de l'État sur la protection des consommateurs en s'engageant sciemment dans une pratique commerciale déloyale ou trompeuse. Le jury a également estimé que les actions de la société étaient inacceptables, ce qui signifie que Meta a sciemment profité du manque de connaissances des résidents du Nouveau-Mexique. Le jury a constaté 75 000 infractions et a accordé 5 000 dollars par infraction. En mai, le juge Bryan Biedscheid doit tenir un procès sans jury sur les allégations de l'État selon lesquelles Meta a créé une nuisance publique qui a porté atteinte à la santé et à la sécurité des résidents de l'État. L'État demandera à Bryan Biedscheid d'ordonner à Meta d'apporter des modifications à ses plateformes, notamment en ajoutant une vérification efficace de l'âge et en supprimant les prédateurs, a-t-il déclaré mardi.