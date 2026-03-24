CERAWEEK-Les États-Unis déclarent travailler avec le Canada sur l'octroi de permis pour le projet de reprise partielle de Keystone XL

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le projet South Bow pourrait accroître les exportations de brut du Canada de plus de 12%

* Le ministre canadien des Ressources naturelles discute du projet avec le secrétaire américain à l'Énergie et le secrétaire américain à l'Intérieur

* Un permis présidentiel est nécessaire pour le tronçon transfrontalier de l'oléoduc

(Modification du titre; mise à jour des paragraphes 1 et 4 pour inclure la déclaration de la Maison Blanche; ajout des exigences en matière de permis au paragraphe 3) par Amanda Stephenson

L'administration Trump travaille avec le Canada sur les permis requis pour une proposition de reprise d'une partie de l'oléoduc Keystone XL, a déclaré mardi un responsable de la Maison Blanche.

L'oléoduc, proposé par la société canadienne South Bow et son partenaire américain Bridger Pipeline, pourrait augmenter les exportations de brut du Canada vers les États-Unis de plus de 12 % s'il est mis en œuvre.

Le projet Keystone XL, qui a été annulé par l'administration de l'ancien président Joe Biden, est entièrement autorisé du côté canadien, mais un permis présidentiel serait nécessaire pour que l'oléoduc traverse la frontière canado-américaine. Des autorisations réglementaires nationales seraient également nécessaires.

"L'ensemble de l'équipe du président chargée de l'énergie travaille avec diligence avec nos partenaires au Canada pour mener à bien le processus d'autorisation", a déclaré le responsable.

Le projet proposé est l'un des sujets dont le ministre canadien des Ressources naturelles, Tim Hodgson, et l'ambassadeur du Canada aux États-Unis, Mark Wiseman, ont discuté avec le secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, et le secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum, lors d'une réunion qui s'est tenue lundi à Houston. Le Canada présente la perspective d'un nouvel oléoduc transfrontalier comme un moyen d'aider les États-Unis à atteindre la sécurité énergétique, même si la guerre en Iran perturbe les approvisionnements et augmente les prix pour les consommateurs, a déclaré M. Hodgson lors d'un entretien accordé mardi à la conférence CERAWeek by S&P Global.

« Oui, (les États-Unis) sont le plus grand producteur de pétrole au monde, avec 12 à 13 millions de barils par jour. Mais ils en consomment 20 », a déclaré M. Hodgson. « Et ils comprennent que le Canada fournit environ 63 % de cette différence. »

Les guerres tarifaires et les menaces d'annexion du président Donald Trump ont tendu les relations avec le Canada. Mais M. Trump a également appelé à plusieurs reprises à une baisse des prix du pétrole et de nombreux raffineurs américains dépendent des quelque 4,4 millions de bpj d'exportations que le Canada envoie au sud de la frontière. M. Hodgson a déclaré qu'il avait clairement indiqué lors de la réunion que le Canada travaillait activement à l'expansion de ses exportations de pétrole vers les marchés non américains en achevant l'expansion prévue de 300 000 bpj de l'oléoduc Trans Mountain qui s'étend de l'Alberta à la côte du Pacifique.

Le Premier ministre Mark Carney parcourt le monde pour courtiser de nouveaux clients pour l'énergie canadienne afin de réduire la dépendance du pays à l'égard du marché américain.

"Ce que nous devons faire, comme l'a dit le Premier ministre, ce n'est pas vendre moins aux États-Unis. Nous devons vendre davantage à d'autres pays", a déclaré M. Hodgson.