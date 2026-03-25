* EXOR EXOR.AS - Le directeur général du groupe, John Elkann, a déclaré mardi que la société d'investissement, contrôlé par la famille Agnelli, suspendait ses opérations de rachat d'actions pour cette année, soucieuse de préserver ses liquidités dans un environnement très incertain.
* MAERSK MAERSKb.CO tient ce mercredi son assemblée générale annuelle.
* TRIGANO TRIA.PA doit publier ce mercredi ses résultats financiers.
(Rédigé par Claude Chendjou)
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