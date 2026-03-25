CERAWEEK-Le temps d'attente pour se connecter au réseau électrique de Virginie passe à 10 ans, selon un responsable de l'énergie chez Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le temps nécessaire pour se connecter au réseau électrique de Virginie, où se trouve la plus grande concentration de centres de données américains, a grimpé à 10 ans, a déclaré Amanda Peterson Corio, responsable mondiale de l'énergie des centres de données chez Google, lors de la conférence CERAWeek qui s'est tenue à Houston mercredi.