Gaza: la Défense civile annonce un mort et plusieurs blessés dans une frappe israélienne

Frappe israélienne près d’un camp abritant des personnes déplacées par la guerre à Deir el-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, le 25 mars 2026 ( AFP / Eyad Baba )

La Défense civile de la bande de Gaza a indiqué mercredi qu'une personne avait été tuée et plusieurs blessées dans une frappe israélienne près d'un camp abritant des déplacés dans le territoire palestinien, où un cessez-le-feu précaire est en vigueur depuis le 10 octobre.

"Des avions israéliens ont bombardé au sud de Deir el-Balah" dans le camp d'All-Sitt, faisant un mort et plusieurs blessés, a indiqué à l'AFP Mahmoud Bassal, le porte-parole de la Défense civile, un organisme de secours sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.

L'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa de Deir al-Balah, dans le centre du territoire palestinien, a confirmé un mort, identifié comme Abdoul Rahmane Qanbour, âgé de 22 ans, et sept blessés dans cette frappe.

L'armée israélienne a indiqué vérifier ces informations.

Des photos de l'AFP montrent des tentes en flammes, projetant une épaisse fumée noire dans le ciel.

"J'ai entendu des gens qui criaient qu'il y avait un ordre d'évacuation pour Deir el-Balah", a raconté à l'AFP Souhaila Khalil, une déplacée de 57 ans vivant dans une tente dans l'ouest de la ville. "J'ai appelé mes enfants et il y a eu une détonation d'avertissement, suivie d'une autre explosion massive", a-t-elle poursuivi. Selon elle, la frappe s'est produite à plusieurs centaines de mètres de sa tente mais "des débris sont tombés" sur le camp de déplacés, faisant plusieurs blessés.

Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer le fragile cessez-le-feu entré en vigueur le 10 octobre 2025 après deux ans de guerre. Les violences se poursuivent dans le territoire palestinien alors même que l'armée israélienne est engagée dans une campagne aérienne contre l'Iran depuis le 28 février, aux côtés des Etats-Unis.

Au moins 689 Palestiniens ont été tués depuis le 10 octobre, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

L'armée israélienne a recensé cinq soldats tués dans ses rangs depuis le début de la trêve.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain (la presse internationale reste interdite par les autorités israéliennes de se rendre à Gaza), l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les informations des différentes parties.