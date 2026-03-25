CERAWEEK-Le Nigeria constate un intérêt accru des acheteurs de GNL pour les cargaisons, selon la NNPC

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* La NNPC constate une augmentation de la demande de GNL en raison du conflit au Moyen-Orient

* Nigeria LNG peut exporter jusqu'à 22 millions de tonnes métriques par an

* La NNPC prévoit de nouveaux trains de GNL et un projet de 12 millions de tonnes par an pour exploiter les réserves

(Nouvelle version complète; ajoute des détails, du contexte et des commentaires d'un dirigeant nigérian et d'une société de négoce) par Curtis Williams

Le Nigeria enregistre une plus forte demande pour ses cargaisons de gaz naturel liquéfié car les perturbations énergétiques dues à la guerre au Moyen-Orient ont ouvert des opportunités commerciales pour le producteur ouest-africain, a déclaré mercredi un cadre supérieur de la Nigerian National Petroleum Company lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston.

Les acheteurs se tournent de plus en plus vers le Nigeria en raison de sa proximité avec les principaux pays consommateurs et de l'ampleur de ses réserves de gaz, a déclaré le vice-président exécutif de la NNPC, Olalekan Ogunleye.

Nigeria LNG (NLNG), dont la NNPC est le principal actionnaire, peut exporter jusqu'à 22 millions de tonnes métriques par an et construit un septième train de production dont l'achèvement est prévu pour 2027.

"Nous sommes en plein milieu du marché. Nous sommes à dix jours de navigation de l'Europe, près du bassin atlantique et de l'Asie", a déclaré M. Ogunleye. "Nous voyons des opportunités commerciales en plus du fait que nous avons les plus grandes réserves de gaz en Afrique."

M. Ogunleye a déclaré que la demande de gaz naturel s'était avérée résistante, ajoutant que les tensions géopolitiques actuelles ne feraient pas dérailler sa croissance. Il a indiqué que la NNPC avait entamé des discussions sur l'ajout de deux nouveaux trains de GNL et qu'elle poursuivait également un projet de GNL de 12 millions de tonnes métriques par an (mtpa) aux côtés de centres industriels basés sur le gaz pour exploiter plus de 200 trillions de pieds cubes de réserves au Nigéria.

Martin Houston, développeur et consultant de longue date dans le domaine du GNL, a déclaré que la guerre américano-israélienne contre l'Iran a renforcé la nécessité pour les acheteurs de diversifier les risques liés à l'approvisionnement. Selon lui, les pays d'Afrique et d'Amérique du Sud dont le gaz a déjà été découvert mais qui n'ont pas de marché actuel pourraient bénéficier de l'intérêt croissant pour les nouvelles sources d'approvisionnement en GNL, y compris les options de GNL flottant.