Le pape Léon XIV débute son voyage éclair à Monaco avec le prince Albert II

Le pape Léon XIV à son arrivée en hélicoptère à la principauté de Monaco, le 28 mars 2026 ( POOL / Gregorio Borgia )

Le pape Léon XIV a commencé sa visite éclair à Monaco samedi matin, un choix surprenant pour sa première visite en Europe de l'Ouest, cette principauté catholique étant surtout connue pour ses casinos, son opulence, ses milliardaires et son immobilier aux prix vertigineux.

Arrivé peu après 09H00 après un trajet en hélicoptère depuis Rome, il a été accueilli par le prince Albert II et la princesse Charlène à l'héliport de Monaco sous un soleil radieux, a constaté un journaliste de l'AFPTV. Les cloches ont alors résonné partout dans ce micro-Etat coincé entre la France et l'Italie.

"Cette venue est un signe fort qui témoigne de l'importance de la Principauté dans le monde chrétien catholique", déclare le prince dans un entretien au quotidien local Nice-Matin ajoutant qu'il partageait avec le Vatican des "sujets d'engagement communs" comme "le combat pour la paix", "la solidarité internationale" ou "la promotion de la paix par le sport".

Les princesses Stéphanie et Caroline étaient toutes vêtues de noir, mantilles sur la tête, pour cette journée exceptionnelle.

Après un entretien avec Albert II au palais princier, la résidence officielle de la dynastie Grimaldi, le pape se rendra à la cathédrale de l'Immaculée Conception pour y rencontrer la communauté catholique, puis sur le parvis de l'église Sainte-Dévote, dédiée à la patronne de Monaco.

Le prince Prince Albert II accueille le pape Léon XIV à son arrivéé à la principauté de Monaco le 26 mars 2027 pour une visite éclair ( POOL / Gregorio Borgia )

Le point d'orgue sera, à 15H30, une messe en plein air au stade Louis II, où 15.000 personnes sont attendues.

Dans les rues lustrées de Monte-Carlo, les panneaux à l'effigie du chef de l'Eglise contrastent avec les voitures de sport rutilantes et les flots de touristes. Massés devant le palais princiers, de nombreux fidèles brandissaient des petits drapeaux aux couleurs de Monaco et du Vatican.

Le long du parcours de la "papamobile" rue Grimaldi, une artère majeure du centre-ville, les commerçants ont mis à l'honneur ces couleurs dans leurs vitrines.

Si certains se disent indifférents à cette visite, Isabel Fissore, la propriétaire de 62 ans d'une petite joaillerie, a récupéré des invitations pour assister aux rencontres avec le pape, un ancien missionnaire au Pérou à la sensibilité sociale assumée.

"C'est historique, les deux Etats les plus petits du monde qui se retrouvent pour porter la parole de la paix, de la lumière et de l'amour dans le monde. On est un petit peuple mais grand dans le coeur", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Soucieuses de dépasser les clichés, les autorités ont insisté sur les longues relations diplomatiques avec le Saint-Siège et la dimension spirituelle de leur pays, l'un des rares en Europe où le catholicisme demeure religion d'Etat.

Pour l'archevêque de Monaco, Mgr Dominique-Marie David, le pape va aussi à la rencontre "d'autres cultures, d'autres pays, d'autres origines, d'autres langues" dans la principauté où se côtoient quelque 140 nationalités.

- Baromètre de popularité -

Seuls 8% des 39.000 habitants de ce territoire de 2 km2 - dont un quart de nationalité monégasque - se déclarent pratiquants mais les bancs des églises restent l'un des derniers lieux où se côtoient milliardaires, femmes de ménage et maçons.

Le Prince Albert II et son épouse la princesse Charlène accueillent le pape Léon XIV sur le tarmac de l'héliport de Monaco, le 28 mars 2026 ( POOL / Gregorio Borgia )

Dans ses discours, Léon XIV devrait évoquer la défense de l'environnement - une cause chère au prince Albert II -, le rôle de Monaco en Europe et "la protection de la vie sous toutes ses formes", selon le directeur du service de presse du Vatican, Matteo Bruni.

Une formule qui englobe l'opposition à l'avortement - interdit dans la principauté - et à l'euthanasie, mais aussi la dénonciation de tout conflit, un mois après le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient qui déstabilise l'économie mondiale.

Ecrans géants, publicités dans les médias locaux, routes fermées... Avec plus de 90% des effectifs de la police, de la gendarmerie et des pompiers monégasques déployés et un budget de cinq à six millions d'euros, le gouvernement n'a pas lésiné sur les moyens pour accueillir Léon XIV.

Joelle Burgagni, une étudiante italienne de 20 ans au lycée Rainier III, "espère des conseils" pour savoir "comment vivre sa foi au quotidien". "Cette visite me donne beaucoup d'émotion, beaucoup d'énergie", a-t-elle confié.

À une semaine de Pâques, la fête la plus importante du calendrier chrétien, cette visite permettra aussi de mesurer la popularité du souverain pontife américain, plus discret que son prédécesseur François, auprès des fidèles de France et de l'Italie voisine.