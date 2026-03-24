CERAWEEK-Le directeur général de Venture Global affirme que l'offre de GNL à long terme est suffisante

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L'exportateur de gaz naturel liquéfié Venture Global dispose de réserves suffisantes à court, moyen et long terme et travaille avec des pays du monde entier pour livrer des cargaisons critiques, a déclaré Mike Sabel, directeur général, mardi lors de la conférence sur l'énergie CERAWeek à Houston, au Texas.

Ces commentaires interviennent alors que les marchés ont été plongés dans la tourmente à la suite de la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran, qui a notamment gravement endommagé les installations de production de GNL au Moyen-Orient.