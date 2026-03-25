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CERAWEEK-L'entreprise indienne Cairn réduit sa production de 10 % en raison des problèmes de transport liés à la crise au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 20:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cairn Oil & Gas, le plus grand producteur privé de pétrole et de gaz en Inde, a réduit sa production de 10 %, passant de 110 000 barils par jour, principalement en raison de complications logistiques liées à la crise au Moyen-Orient, a déclaré Anil Agarwal, fondateur de Cairn, mercredi.

M. Agarwal a ajouté que l'entreprise ne prévoyait pas de réduire davantage sa production. Cairn, qui fait partie de Vedanta Limited VDAN.NS , a pour objectif d'augmenter sa production de 500 000 bpj au cours des cinq prochaines années.

M. Agarwal, qui est également président de Vedanta, a ajouté qu'il était important que l'Inde investisse dans ses propres ressources afin de réduire sa dépendance à l'égard des approvisionnements énergétiques provenant de l'étranger.

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