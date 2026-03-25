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CERAWEEK-Exxon déclare que son équipe est au Venezuela pour évaluer les opportunités pétrolières
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 17:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour générale, ajout de détails de la conférence) par Sheila Dang

Exxon Mobil XOM.N a une équipe au Venezuela cette semaine pour évaluer les ressources pétrolières et gazières et les infrastructuresdu pays, a déclaré Dan Ammann, responsable de l'amont, mercredi lors de la conférence CERAWeek by S&P Global à Houston.

En janvier, le directeur général d'Exxon, Darren Woods, a qualifié le Venezuela de "non investissable" sans protections durables pour les nouveaux investissements, des commentaires qui l'ont mis dans l'eau chaude avec le président américain Donald Trump. Le premier producteur de pétrole américain a quitté le Venezuela en 2007 après l'expropriation de ses actifs.

"Ce que nous cherchons à évaluer, c'est l'état des ressources qui s'y trouvent, mais surtout, quel est l'état des infrastructures sur le terrain?" a déclaré M. Ammann.

Il existe des mesures à court terme qui peuvent être prises pour augmenter progressivement la production de pétrole, mais la reconstruction complète de l'industrie pétrolière du Venezuela prendrait probablement beaucoup de temps et coûterait des centaines de milliards de dollars.

La production pétrolière du Venezuela a diminué en raison du sous-investissement dans ce pays membre de l'OPEP qui produisait autrefois 3 millions de barils par jour.

Venezuela

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