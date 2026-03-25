CERAWEEK-Cheniere fonctionne déjà à pleine capacité, selon son directeur général, alors que l'Asie réclame davantage de GNL

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* Les clients asiatiques de Cheniere recherchent du GNL dans un contexte de réduction de l'offre au Moyen-Orient

* Fusco met l'accent sur la sécurité et la fiabilité malgré la forte demande

* Cheniere s'attend à une croissance du GNL en Asie, malgré les chocs du marché

(Réécritures tout au long du texte) par Curtis Williams

Les clients asiatiques de l'exportateur américain de GNL Cheniere Energy LNG.N demandent plus de gaz naturel liquéfié dans le contexte du conflit actuel au Moyen-Orient qui a réduit les approvisionnements en provenance du Qatar, a déclaré le directeur général Jack Fusco lors de la conférence CERAWeek qui s'est tenue à Houston mercredi, ajoutant que sa société fonctionne déjà à pleine capacité.

M. Fusco a déclaré qu'il espérait que Cheniere pourrait démarrer les opérations commerciales de son extension Train 5 à Corpus Christi, en Louisiane, d'ici vendredi, afin d'acheminer davantage de cargaisons vers l'Asie.

QatarEnergy produisait 20 % du GNL mondial, mais ses usines ont été fermées en raison de la guerre américano-israélienne contre l'Iran et des dégâts qu'elles ont subis lors de frappes aériennes. La société a déclaré qu' elle pourrait perdre 17 % de son approvisionnement actuel pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

M. Fusco a indiqué que la dernière série de cargaisons de QatarEnergy était arrivée en Asie et qu'il n'était pas possible de savoir quand le Qatar,deuxième exportateur mondial de GNL, reprendrait ses activités. Les clients, quant à eux, cherchent à s'approvisionner davantage aux États-Unis.

"Nous essayons de faire tout ce qui est en notre pouvoir. Nous examinons attentivement nos programmes de maintenance, mais en fin de compte, nous devons être sûrs et fiables. Nous ne voulons rien sacrifier pour obtenir la dernière goutte", a déclaré M. Fusco.

L'Europe reste le marché de prédilection de Cheniere, a indiqué M. Fusco, avec 1 600 cargaisons débarquées sur le continent depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, mais il s'attend à ce que la croissance du GNL vienne de l'Asie.

Les chocs subis par le marché du GNL nuisent à la croissance de la demande, car des prix plus élevés excluent certains pays du marché, a déclaré M. Fusco, ajoutant que le dernier conflit en date soulignait la nécessité d'une diversité de l'offre.

Cheniere est le plus grand exportateur américain de GNL. L'année dernière, la société a exporté 46 millions de tonnes métriques de gaz super réfrigéré et prévoit d'exporter 52 millions de tonnes en 2026.