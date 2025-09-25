Centurion Accommodation REIT débute en hausse après la deuxième plus importante introduction en bourse de Singapour en 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de l'évolution du cours de l'action et du contexte aux paragraphes 3 à 7, et d'une modification du cours au paragraphe 2) par Yantoultra Ngui et Jun Yuan Yong

Centurion Accommodation REIT CENT.SI a fait de bons débuts jeudi après avoir levé 771,1 millions de dollars singapouriens (598,8 millions de dollars) dans le cadre de la deuxième plus grande offre publique initiale de Singapour cette année.

Les parts du fonds d'investissement immobilier ont ouvert à S$ 0,98 sur la Bourse de Singapour, en hausse de 11,4 % par rapport au prix d'introduction en bourse de S$ 0,88 par part.

À 14 h 10 (0610 GMT), les unités se sont échangées jusqu'à S$ 0,98 et jusqu'à S$ 0,955 avant de changer de mains pour la dernière fois à S$ 0,975. L'indice de référence Straits Times Index .STI était en baisse de 0,2 %.

L'introduction en bourse fait suite à la cotation en juillet de NTT DC REIT NTTD.SI , qui a levé environ 773 millions de dollars, marquant ainsi la plus grande introduction en bourse de Singapour en quatre ans.

Singapour est en tête du marché des introductions en bourse de l'Asie du Sud-Est depuis le début de l'année, avec un total de 1,46 milliard de dollars, suivi par l'Indonésie (1,24 milliard de dollars) et la Malaisie (982,7 millions de dollars), selon les données du LSEG.

La Bourse de Singapour a connu un regain d'intérêt de la part des émetteurs après que le pays a introduit des mesures en février pour stimuler son marché des actions, y compris un abattement fiscal de 20 % pour les cotations primaires.

Parmi les introductions récentes, citons l'entreprise américaine de cybersécurité AvePoint AVPT.O , qui est devenue le 19 septembre la première société à être cotée à la fois sur le Nasdaq et sur la SGX. Parmi les prochaines introductions en bourse figurent UI Boustead REIT et Foundation Healthcare Holdings .

Soutenu par Centurion Corp CNCL.SI , basé à Singapour, Centurion Accommodation REIT possède 14 actifs à Singapour, au Royaume-Uni et en Australie, d'une valeur estimée à environ 1,8 milliard de dollars singapouriens, selon son prospectus.

Les investisseurs principaux sont abrdn Asia, Amova Asset Management Asia et Value Partners Hong Kong.