Centuri chute après la réduction de la participation de Southwest Gas dans le cadre d'une offre secondaire

8 août - ** Les actions de la société Centuri CTRI.N , spécialisée dans les services d'infrastructure, chutent de 4,5 % à 20,26 $

** CTRI a annoncé tard jeudi le prix de l'offre secondaire de 15 millions d'actions par Southwest Gas SWX.N .

** SWX a vendu les actions à 19,50 $ chacune pour un produit brut de 292,5 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Séparément, des entités affiliées à l'investisseur milliardaire Carl Icahn ont accepté d'acheter ~1,6 million d'actions CTRI à SWX dans le cadre d'un placement privé simultané

** SWX a réduit sa participation de 52,1 % à 33,4 %, selon le prospectus

** J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities et Moelis étaient les co-chefs de file de l'offre

** 3 des 6 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver" et 1 à "vendre"; prix cible médian de 25 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CTRI a progressé de 9,8 % depuis le début de l'année