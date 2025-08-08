 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Centuri chute après la réduction de la participation de Southwest Gas dans le cadre d'une offre secondaire
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 16:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions de la société Centuri CTRI.N , spécialisée dans les services d'infrastructure, chutent de 4,5 % à 20,26 $

** CTRI a annoncé tard jeudi le prix de l'offre secondaire de 15 millions d'actions par Southwest Gas SWX.N .

** SWX a vendu les actions à 19,50 $ chacune pour un produit brut de 292,5 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé avec une décote de 8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Séparément, des entités affiliées à l'investisseur milliardaire Carl Icahn ont accepté d'acheter ~1,6 million d'actions CTRI à SWX dans le cadre d'un placement privé simultané

** SWX a réduit sa participation de 52,1 % à 33,4 %, selon le prospectus

** J.P. Morgan, Wells Fargo Securities, BofA Securities et Moelis étaient les co-chefs de file de l'offre

** 3 des 6 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 2 à "conserver" et 1 à "vendre"; prix cible médian de 25 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CTRI a progressé de 9,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CENTURI HLDG
20,090 USD NYSE -5,41%
SOUTHWEST HLDGS
78,610 USD NYSE -0,08%
