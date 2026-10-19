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Centrus Energy rachète Westerman Holdings pour près de 116 millions de dollars ; le cours de l'action progresse
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 13:38

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Les actions du fournisseur de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.N ont progressé de 2,6% à 117,93 dollars avant l'ouverture du marché

** La société acquiert l'un de ses fournisseurs, Westerman Holdings, pour près de 116 millions de dollars, financés par une combinaison d'environ 95 millions de dollars de trésorerie et de 21 millions de dollars de fonds propres

** Cette acquisition permettra d’élargir la plateforme de fabrication de LEU, sa clientèle et ses perspectives de chiffre d’affaires grâce à des synergies commerciales et opérationnelles

** Cette opération devrait se traduire par une réduction des coûts de projet pour Centrus et par des gains d’efficacité grâce à une chaîne d’approvisionnement intégrée

** Westerman deviendra une filiale de Centrus

** À la clôture d’hier, LEU affichait une baisse de 52,6% depuis le début de l’année

Fusions / Acquisitions
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