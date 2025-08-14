Centrus Energy progresse après la vente d'obligations convertibles d'un montant de 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
14 août - ** Les actions du fournisseur de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.A sont en hausse de 2,4 % en pré-marché à 191,95 $ après une augmentation de capital supérieure à l'objectif ** LEU, basé à Bethesda, Maryland, a annoncé mercredi dernier le prix de 700 millions de dollars d'obligations convertibles à 7 ans à 0 %
** Le prix de conversion initial de 229,62 $ représente une prime de 22,5 % par rapport à la dernière vente d'actions ** Les actions de LEU ont chuté mercredi de ~14 % à 187,44 $ après que la société a annoncé une offre de 650 millions de dollars à des fins générales
** Jusqu'à mercredi, les actions ont augmenté de 181 % depuis le début de l'année pour une capitalisation boursière de 3,4 milliards de dollars
** 9 analystes sur 13 considèrent LEU comme un "achat fort" ou un "achat", les autres le considèrent comme un "maintien"; PT médian de 247 $, en hausse par rapport à 205 $ il y a un mois - données LSEG
