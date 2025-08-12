Centrus Energy chute en raison de l'émission prévue d'obligations convertibles d'un montant de 650 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 août - ** Les actions du fournisseur de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.A ont baissé de 6,4 % à 203,50 $ après l'annonce d'une augmentation de capital **La société basée à Bethesda, dans le Maryland,annonce une offre privée () d'obligations convertibles à 7 ans d'un montant de 650 millions de dollars (CBs)
** La société a une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars
** Les actions de LEU ont clôturé mardi en baisse de 0,8 % à 217,37 $. Depuis le début de l'année, l'action a plus que triplé ** La semaine dernière, Centrus a nommé Todd Tinelli comme nouveau directeur financier ** Sur les 14 analystes couvrant LEU, la répartition des recommandations est de 9 "achat fort" ou "achat" et 5 "maintien"; PT médian de 247 $ en hausse par rapport à 205 $ il y a un mois et 129 $ le 12 mai - LSEG
