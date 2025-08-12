 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 718,17
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Centrus Energy chute en raison de l'émission prévue d'obligations convertibles d'un montant de 650 millions de dollars
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 23:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions du fournisseur de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.A ont baissé de 6,4 % à 203,50 $ après l'annonce d'une augmentation de capital **La société basée à Bethesda, dans le Maryland,annonce une offre privée () d'obligations convertibles à 7 ans d'un montant de 650 millions de dollars (CBs)

** La société a une capitalisation boursière de 4 milliards de dollars

** Les actions de LEU ont clôturé mardi en baisse de 0,8 % à 217,37 $. Depuis le début de l'année, l'action a plus que triplé ** La semaine dernière, Centrus a nommé Todd Tinelli comme nouveau directeur financier ** Sur les 14 analystes couvrant LEU, la répartition des recommandations est de 9 "achat fort" ou "achat" et 5 "maintien"; PT médian de 247 $ en hausse par rapport à 205 $ il y a un mois et 129 $ le 12 mai - LSEG

Obligations
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/08/2025 à 23:25:38.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street s'accroche aux perspectives de baisse des taux de la Fed
    information fournie par AFP 12.08.2025 22:42 

    La Bourse de New York a gagné du terrain mardi, portée par la publication d'un indice d'inflation sans mauvaise surprise qui semble laisser le champ libre à la Réserve fédérale (Fed) pour abaisser ses taux dès septembre. Les indices Nasdaq (+1,39%) et S&P 500

  • (De gauche à droite) Les candidats à la présidence de Bolivie : Jhonny Fernandez du parti Unité civique solidaire (UCS), Jorge Quiroga Ramirez de l'Alliance libre, Eduardo del Castillo du Mouvement vers le socialisme (MAS), Rodrigo Paz du parti démocrate-chrétien, Samuel Doria Medina de l'Alliance pour l'unité, Pavel Aracena de l'Alliance pour la liberté et le progrès, et Andronico Rodriguez de l'Alliance populaire participent au débat présidentiel organisé par le Tribunal suprême électoral (TSE) à Santa Cruz, en Bolivie, le 1er août 2025 ( POOL / pool )
    En crise, la Bolivie s'apprête à virer à droite après 20 ans de socialisme
    information fournie par AFP 12.08.2025 22:15 

    Plongés dans une profonde crise économique, les Boliviens s'apprêtent à mettre fin dimanche à deux décennies de domination de la gauche, en amorçant un virage radical à droite, portés par deux candidats promettant des changements drastiques. Dans ce contexte, l'ancien ... Lire la suite

  • Des Palestiniens font la queue pour remplir des bidons d'eau, à al-Mawasi, dans le sud de la bande de Gaza, le 12 août 2025 ( AFP / - )
    L'Egypte annonce travailler avec les médiateurs en vue d'une trêve à Gaza
    information fournie par AFP 12.08.2025 21:47 

    L'Egypte a annoncé mardi travailler avec le Qatar et les Etats-Unis en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la plus grande ville du territoire palestinien. Sous très forte pression ... Lire la suite

  • Rencontre Poutine-Trump : à Kiev, le scepticisme des Ukrainiens
    Rencontre Poutine-Trump : à Kiev, le scepticisme des Ukrainiens
    information fournie par AFP Video 12.08.2025 19:44 

    Alors que le président russe Vladimir Poutine se prépare à rencontrer son homologue américain Donald Trump vendredi 15 août, de nombreux Ukrainiens expriment un profond scepticisme quant à ces pourparlers.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank