Centrica en tête pour l'achat du terminal GNL de National Grid dans le cadre d'une transaction de 2 milliards de dollars, selon le FT
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 21:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 3)

Le propriétaire de British Gas, Centrica

CNA.L , et Energy Capital Partners sont en pourparlers pour acheter le terminal GNL Isle of Grain à National Grid NG.L dans une transaction évaluée àenviron 1,5 milliard de livres (2,03 milliards de dollars), a rapporté le Financial Times mercredi.

Centrica a refusé de commenter le rapport du FT, tandis que National Grid et Energy Capital n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

National Grid, qui possède et exploite le réseau britannique de transport d'électricité à haute tension, a déclaré l'année dernière qu'il cherchait à vendre son terminal GNL de Grain , la plus grande installation de ce type en Europe, dans le cadre de ses efforts de rationalisation des opérations.

FT a déclaré qu'un accord pourrait être annoncé prochainement.

Centrica a annoncé en juillet qu'il avait signé un accord pour acquérir une participation de 15 % dans le nouveau projet nucléaire britannique, Sizewell C. La société a également fait état d'une baisse de ses bénéfices au premier semestre .

La société hongkongaise CK Infrastructure Holdings

1038.HK figurait parmi les parties intéressées par le terminal, mais elle aurait abandonné ses poursuites, a rapporté Bloomberg News au début du mois.

Le GNL est devenu une source vitale de gaz pour l'Europe, en particulier après le conflit russo-ukrainien et les sanctions occidentales qui ont suivi contre la Russie et qui ont perturbé les marchés de l'énergie. La flambée des prix qui en a résulté continue de peser sur les consommateurs britanniques.

(1 $ = 0,7373 livre)

