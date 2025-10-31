Central Bancompany vise une valorisation allant jusqu'à 5,7 milliards de dollars dans le cadre d'une rare introduction en bourse d'une banque américaine

Central Bancompany a déclaré vendredi qu'elle visait une valorisation allant jusqu'à 5,72 milliards de dollars pour son introduction en bourse aux États-Unis, ce qui constitue un geste rare pour une banque américaine cherchant à entrer en bourse.

La banque basée à Jefferson City, dans le Missouri, cherche à lever jusqu'à 426,7 millions de dollars en offrant 17,8 millions d'actions dont le prix est compris entre 21 et 24 dollars chacune, ce qui renforce la forte demande d'introductions en bourse sur le marché.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a connu un rebond à l'automne, plusieurs grands noms tels que la société suédoise de fintech Klarna KLAR.N et la bourse de crypto-monnaies des jumeaux Winklevoss Gemini GEMI.O ayant suscité un vif intérêt de la part des investisseurs lors de leurs introductions en bourse respectives.

Toutefois, la fermeture du gouvernement en octobre a freiné l'appétit pour les introductions en bourse, entravant l'activité avec des retards à court terme.

"La fermeture du gouvernement américain a mis la Securities and Exchange Commission hors ligne au mauvais moment, comme un DJ qui s'éloigne en plein milieu d'une chute", a déclaré Michael Ashley Schulman, associé et directeur des investissements chez Running Point Capital.

Depuis la crise financière de 2008, les introductions en bourse de banques américaines ont été rares, car le renforcement de la réglementation, l'augmentation des coûts de mise en conformité et la volatilité du marché ont réduit l'attrait des cotations publiques.

« Pour les spécialistes de la banque et de la finance qui ont vu leur vivier se réduire à cause des fusions et acquisitions (et de l'occasionnel "bellyflop"), ce sera un ajout bienvenu », a déclaré Schulman.

Toutefois, Commercial Bancgroup CBK.O a déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis en septembre et est entrée en bourse au début du mois. Son cours actuel est légèrement supérieur à celui de l'introduction en bourse.

Central Bancompany a un bilan total de 19,2 milliards de dollars et des actifs patrimoniaux conseillés de 15,4 milliards de dollars. Elle sert des consommateurs et des entreprises dans le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Colorado et la Floride.

Morgan Stanley et Keefe, Bruyette & Woods sont les co-chefs de file de l'offre.

Central Bancompany a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "CBC".