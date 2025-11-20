Central Bancompany lève 373 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Central Bancompany a levé 373,33 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis mercredi, ce qui lui permet de faire ses débuts dans une période où les banques régionales font l'objet d'une attention renouvelée de la part des investisseurs, dans un contexte d'inquiétudes concernant le crédit privé.