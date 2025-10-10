Central Bancompany dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
La Bourse de New York a connu une nette baisse vendredi, réagissant avec crainte à la menace du président des Etats-Unis Donald Trump d'augmenter substantiellement les droits de douane américains visant les produits chinois. Le Dow Jones a glissé de 1,90% et le ...

Donald Trump a jugé vendredi qu'il n'y avait "plus de raison" valable de rencontrer comme prévu son homologue chinois Xi Jinping dans deux semaines, laissant éclater sa colère contre une décision de Pékin dans le domaine ultra-sensible des terres rares. Le président ...

Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur vendredi dans la bande de Gaza, précipitant des dizaines de milliers de déplacés sur le chemin du retour à travers le territoire palestinien dévasté par deux ans de guerre. Le Premier ministre ...

Le parquet péruvien a demandé vendredi à la justice d'interdire à l'ancienne présidente Dina Boluarte, tout juste destituée par le Parlement, de quitter le pays le temps de finaliser des enquêtes la visant pour corruption et abus de pouvoir. Le président du Parlement ...

