Central Bancompany dépose un dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La holding bancaire Central Bancompany a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.