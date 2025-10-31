 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
52 411,34
+2,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Central Bancompany cherche à lever près de 427 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Central Bancompany cherche à lever jusqu'à 426,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a indiqué la banque dans un dépôt réglementaire vendredi, renforçant ainsi la forte demande pour de nouvelles introductions sur le marché.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a connu un rebond à l'automne, plusieurs grands noms tels que la société suédoise de fintech Klarna KLAR.N et la bourse de crypto-monnaies des jumeaux Winklevoss Gemini GEMI.O ayant suscité un vif intérêt de la part des investisseurs lors de leurs introductions en bourse respectives.

Toutefois, la fermeture du gouvernement en octobre a freiné l'appétit pour les introductions en bourse, entravant l'activité avec des retards à court terme.

Morgan Stanley et Keefe, Bruyette & Woods sont les co-chefs de file de l'offre.

Central Bancompany a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "CBC".

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

CENTRAL BANCO
20,3250 USD OTCBB -3,21%
GEMINI SPACE RG-A
18,3500 USD NASDAQ +4,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank