Central Bancompany cherche à lever près de 427 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

Central Bancompany cherche à lever jusqu'à 426,7 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a indiqué la banque dans un dépôt réglementaire vendredi, renforçant ainsi la forte demande pour de nouvelles introductions sur le marché.

L'activité d'introduction en bourse aux États-Unis a connu un rebond à l'automne, plusieurs grands noms tels que la société suédoise de fintech Klarna KLAR.N et la bourse de crypto-monnaies des jumeaux Winklevoss Gemini GEMI.O ayant suscité un vif intérêt de la part des investisseurs lors de leurs introductions en bourse respectives.

Toutefois, la fermeture du gouvernement en octobre a freiné l'appétit pour les introductions en bourse, entravant l'activité avec des retards à court terme.

Morgan Stanley et Keefe, Bruyette & Woods sont les co-chefs de file de l'offre.

Central Bancompany a l'intention de coter ses actions sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "CBC".