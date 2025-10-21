 Aller au contenu principal
CenterPoint vend ses activités de distribution de gaz naturel dans l'Ohio pour 2,62 milliards de dollars
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 12:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CenterPoint Energy CNP.N a déclaré mardi qu'elle vendrait ses activités de distribution locale de gaz naturel dans l'Ohio à National Fuel Gas NFG.N pour 2,62 milliards de dollars, alors que la société américaine de services publics se concentre sur ses principales activités réglementées d'électricité et de gaz dans d'autres États.

CENTERPOINT ENER
40,250 USD NYSE +1,56%
NATL FUEL GAS CO
86,465 USD NYSE +0,94%
