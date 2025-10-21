CenterPoint vend ses activités de distribution de gaz naturel dans l'Ohio pour 2,62 milliards de dollars

CenterPoint Energy CNP.N a déclaré mardi qu'elle vendrait ses activités de distribution locale de gaz naturel dans l'Ohio à National Fuel Gas NFG.N pour 2,62 milliards de dollars, alors que la société américaine de services publics se concentre sur ses principales activités réglementées d'électricité et de gaz dans d'autres États.