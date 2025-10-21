CenterPoint vend ses activités de distribution de gaz naturel dans l'Ohio pour 2,62 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 3-6 et 10)

CenterPoint Energy CNP.N va vendre son unité de distribution de gaz naturel dans l'Ohio à National Fuel Gas NFG.N pour 2,62 milliards de dollars, alors que l'entreprise américaine de services publics se concentre sur ses principales activités réglementées dans le domaine de l'électricité et du gaz dans d'autres États.

Les actifs vendus comprennent environ 5 900 miles de pipelines de transmission et de distribution dans l'Ohio, desservant environ 335 000 clients équipés de compteurs, a déclaré CenterPoint mardi.

Cette opération est la dernière d'une série de ventes réalisées par des entreprises américaines de services publics qui se recentrent sur des marchés réglementés à plus forte croissance.

Elle permettra à CenterPoint de recycler plus de 2 milliards de dollars dans d'autres activités liées à l'électricité et au gaz naturel qui stimuleront la croissance des bénéfices au cours des 10 prochaines années, a déclaré le directeur général Jason Wells.

Fin septembre, CenterPoint a déclaré qu'elle prévoyait 65 milliards de dollars de dépenses d'investissement entre 2026 et 2035, alors que les services publics américains s'empressent de tirer parti de l'augmentation de la demande d'électricité.

L'opération renforcera le bilan de CenterPoint et libérera des capitaux pour l'expansion au Texas, dans l'Indiana et dans le Minnesota.

Pour National Fuel, l'unité permet de renforcer son ancrage dans l'Ohio et d'élargir sa présence dans le secteur réglementé du gaz à travers les États-Unis.

La valeur de l'opération représente environ 1,9 fois la base tarifaire de l'unité en 2024, a déclaré CenterPoint, ajoutant que l'opération devrait être conclue au quatrième trimestre.

CenterPoint prévoit un produit de 1,42 milliard de dollars en 2026 et le reste en 2027 dans le cadre d'une note du vendeur qui sera exécutée à la clôture.

La société fournit de l'électricité et du gaz naturel à plus de 7 millions de clients dans l'Indiana, la Louisiane, le Minnesota, le Mississippi, l'Ohio et le Texas.