Centene revoit à la hausse ses perspectives annuelles et vise une croissance des bénéfices en 2026 ; le cours de l'action augmente

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Centene revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025

*

Enregistre une charge de dépréciation du goodwill sans effet sur la trésorerie de 6,7 milliards de dollars

*

Fournira des prévisions pour 2026 en février

(Ajoute des détails de la conférence téléphonique tout au long, met à jour le cours de l'action) par Sneha S K et Sriparna Roy

Centene CNC.N a relevé mercredi ses prévisions de bénéfices ajustés pour 2025 et a déclaré qu'il envisageait d'augmenter ses bénéfices l'année prochaine, ce qui a entraîné une hausse de près de 11 % des actions de l'assureur maladie.

Les prévisions de bénéfices pour 2025 ont soulagé les investisseurs après le rapport de juillet , lorsque la société a enregistré une perte trimestrielle surprise et a prévu des bénéfices 2025 inférieurs aux estimations.

Au cours des derniers trimestres, les assureurs ont dû faire face à l'augmentation des coûts médicaux dans le cadre de la loi sur les soins abordables (Affordable Care Act ou Obamacare), qui prévoit un remboursement au titre de l'ajustement des risques pour les assureurs qui couvrent une part disproportionnée de membres plus malades.

Julie Utterback, analyste chez Morningstar, a déclaré que la crainte d'une réduction des prévisions, similaire à celle de son homologue Molina , ne s'est pas concrétisée, ce qui stimule les actions.

Centene a relevé sa prévision de bénéfice ajusté pour 2025 de 25 cents pour atteindre au moins 2,00 dollars par action, au-dessus des estimations de 1,68 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour l'année prochaine, le directeur financier Drew Asher a déclaré que la société fournira des prévisions au début de février et qu'elle s'attend à une "croissance du BPA ajusté en 2026". Les analystes s'attendent à un bénéfice de 3 dollars par action.

LES COÛTS DE MEDICAID MEILLEURS QUE PRÉVU Centene a déclaré un ratio de coût médical Medicaid, le pourcentage des primes dépensées pour les soins médicaux, de 93,4% par rapport à 93,1% l'année dernière, ce qui, selon les analystes, était meilleur que prévu.

"Nous sommes heureux de faire des progrès réels sur notre programme d'amélioration de la marge Medicaid, mais nous ne déclarons certainement pas la victoire", a déclaré la directrice générale Sarah London lors d'une conférence téléphonique après les résultats.

Le ratio des coûts médicaux totaux s'est établi à 92,7 %, contre un consensus de 92,8 %, selon la société de courtage Guggenheim.

La société a souligné la demande accrue de services de santé comportementale et de soins à domicile dans les plans Medicaid pour les personnes à faible revenu.

Elle a également indiqué que les tendances des médicaments à coût élevé dans ces plans se sont un peu calmées au cours du trimestre, a déclaré le directeur financier Drew Asher.

CHARGE DE DÉPRÉCIATION Centene a enregistré une dépréciation du goodwill hors trésorerie de 6,7 milliards de dollars pour tenir compte de l'impact anticipé de la loi fiscale et budgétaire du président Donald Trump, qui diminuera le financement de Medicaid à partir de 2027, et d'un changement dans les plans Obamacare si les subventions élargies à la pandémie COVID expirent à la fin de 2025, comme prévu.

La société a enregistré une perte nette de 13,50 dollars par action au troisième trimestre.

L'analyse a été motivée par les conditions du marché et la baisse de 45 % de ses actions depuis le début de l'année, a-t-elle déclaré.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 50 cents par action au troisième trimestre, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une perte de 14 cents.