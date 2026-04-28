Centene relève ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une meilleure maîtrise des coûts médicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Centene CNC.N a revu à la hausse mardi ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, l'assureur santé s'attendant à tirer profit de ses efforts visant à maîtriser la hausse des coûts qui pèse sur le secteur depuis plus de deux ans.

La société table désormais sur un bénéfice ajusté supérieur à 3,40 dollars en 2026, soit plus que ses prévisions antérieures de plus de 3 dollars par action. Les analystes s'attendaient à un bénéfice de 3,02 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.