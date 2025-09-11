 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Centene progresse après avoir réaffirmé ses prévisions de bénéfices et maintenu sa notation de l'assurance-maladie
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 16:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

11 septembre - ** Les actions de l'assureur santé Centene

CNC.N augmentent de11,9 % à 35 $

** La société déclare dans un document que ses résultats financiers jusqu'au mois d'août sont conformes à sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année d'environ 1,75 $ par action

** Les analystes estiment le bénéfice annuel ajusté à 1,69 $ par action - données compilées par LSEG ** Séparément, la directrice générale a déclaré lors d'une conférence de l'industrie que les données préliminaires pour les étoiles ou les évaluations de la qualité pour Medicare Advantage ont montré un pourcentage légèrement plus élevé de membres dans les plans quatre étoiles

** Les évaluations, généralement attendues en octobre, auront également un impact sur les revenus des assureurs en 2027

** Les commentaires de l'entreprise font également grimper les actions d'autres assureurs de santé **La directrice générale a souligné les résultats plus élevés que prévu de Medicaid en juillet et août, soutenant un rebond dans la seconde moitié de l'année **En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 42,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

CENTENE
35,205 USD NYSE +12,49%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

