Centene, Oscar Health chutent après que la Maison Blanche a déclaré que Trump n'envisageait pas une extension "directe, sur deux ans" des subventions de l'Obamacare

25 novembre - ** Les actions de l'assureur santé Centene Corp

CNC.N chutent de 1,8% à 38,92 dollars, tandis qu'Oscar Health

OSCR.N glisse de 3,7% à 16,11 dollars dans les échanges après bourse ** La Maison Blanche déclare que Le président américain Donald Trump n'envisage pas une extension "directe, sur deux ans" des subventions de l'Obamacare

** Politico a rapporté lundi que l'administration Trump préparait un cadre de politique de santé qui prolongerait les subventions aux primes d'assurance de l'Affordable Care Act pendant deux ans

** L'action CNC a baissé de 34,5 %, tandis que l'action OSCR a augmenté de 24,5 % depuis le début de l'année